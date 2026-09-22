Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є загиблий та поранені

Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 вересня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

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Російські війська щонайменше чотири рази атакували Краматорськ від початку доби 22 вересня. Через ці удари загинула людина, є поранені. Також окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, вдень російські війська вдарили FPV-дроном по Краматорську — виникла пожежа в будівлі магазину. На місці події надзвичайники локалізували займання на площі 300 квадратних метрів. Однак через постійну активність БпЛА загарбників роботи довелося призупинити.

Внаслідок ще однієї атаки на житлову забудову поранення дістав чоловік, а також зазнали пошкоджень 8 приватних будинків. Загорілася господарча споруда — рятувальники ліквідували займання.

Окрім цього, у дев’ятиповерховому будинку внаслідок російського обстрілу загорілася квартира на п’ятому поверсі. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів.

Оновлено: російські війська також били по Краматорську чотирма бомбами “ФАБ-250” з модулем УМПК. Влучання фіксували у старій частині міста, повідомили у поліції Донецької області.

Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік. Поранення також дістали двоє людей: чоловік 53 роки й 30-річна жінка.

Разом із тим руйнувань зазнали 54 приватні будинки, об’єкти інфраструктури, автомобіль. На місці удару працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.

Нагадаємо, за добу 21 вересня поліція зафіксувала ще 1 686 влучань по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем були щонайменше 10 населених пунктів регіону, а також лінія фронту. Не обійшлося без жертв серед цивільних: одна людина загинула, поранені ще 11, зокрема двоє дітей.