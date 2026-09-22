 Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є загиблий та поранені
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Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є загиблий та поранені

Богдан Комаровський
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Російські війська щонайменше чотири рази атакували Краматорськ від початку доби 22 вересня. Через ці удари загинула людина, є поранені. Також окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, вдень російські війська вдарили FPV-дроном по Краматорську — виникла пожежа в будівлі магазину. На місці події надзвичайники локалізували займання на площі 300 квадратних метрів. Однак через постійну активність БпЛА загарбників роботи довелося призупинити.

Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є поранений
Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 вересня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Внаслідок ще однієї атаки на житлову забудову поранення дістав чоловік, а також зазнали пошкоджень 8 приватних будинків. Загорілася господарча споруда — рятувальники ліквідували займання.

Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є поранений
Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 вересня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Окрім цього, у дев’ятиповерховому будинку внаслідок російського обстрілу загорілася квартира на п’ятому поверсі. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів.

Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є поранений
Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 вересня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Оновлено: російські війська також били по Краматорську чотирма бомбами “ФАБ-250” з модулем УМПК. Влучання фіксували у старій частині міста, повідомили у поліції Донецької області.

Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є загиблий та поранені
Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 вересня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік. Поранення також дістали двоє людей: чоловік 53 роки й 30-річна жінка.

Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є загиблий та поранені
Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 вересня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Разом із тим руйнувань зазнали 54 приватні будинки, об’єкти інфраструктури, автомобіль. На місці удару працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.

Росіяни били по Краматорську 22 вересня: є загиблий та поранені
Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 вересня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, за добу 21 вересня поліція зафіксувала ще 1 686 влучань по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем були щонайменше 10 населених пунктів регіону, а також лінія фронту. Не обійшлося без жертв серед цивільних: одна людина загинула, поранені ще 11, зокрема двоє дітей.

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