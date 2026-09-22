 Де лінія фронту на Донеччині 22 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ
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Одна людина загинула, поранені ще 11, зокрема діти: наслідки російських обстрілів на Донеччині за 21 вересня (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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За добу поліція зафіксувала ще 1 686 влучань по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем були щонайменше 10 населених пунктів регіону, а також лінія фронту. Не обійшлося без жертв серед цивільних: одна людина загинула, поранені ще 11, зокрема двоє дітей.

Найбільше поранених було в Краматорську

Як повідомляє поліція, під вогнем 21 вересня були міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Малотаранівка, Шабельківка та Ясногірка, села Новобахметьєве і Криниці.

По Краматорську за добу росіяни завдали 16 ударів: двома 250-кілограмовими авіабомбами, з РСЗВ “Торнадо-С” та дронами. Одна людина загинула, семеро — поранені, зокрема двоє дітей. Один із дітей — хлопчик — перебуває у важкому стані, його рятували поліцейські парамедики, він вже в лікарні. За добу в місті пошкоджені вісім багатоквартирних та 17 приватних будинків, магазин та два автомобілі.

У Дружківці після атаки FPV-дроном поранені двоє цивільних мешканців.

Одна людина постраждала у Слов’янську: місто атакували 250-кілограмовою авіабомбою, FPV-дроном та поки невстановленим видом озброєння. Пошкоджені три приватні будинки, дві будівлі лікарні та три цивільні авто.

На Красноторку російські військові скинули три КАБи — там поранена одна людина, постраждали шість осель та об’єкт інфраструктури.

У Біленькому пошкоджений приватний будинок, у Малотаранівці — заклад освіти, у Криницях — оселя та заклад освіти, а в Новобахметьєвому — автомобіль.

Також поліції стало відомо про загибель мешканця Слов’янська, яка відбулася через влучання дрона по п’ятиповерховому будинку ввечері 20 вересня. Тіло чоловіка виявили під завалами тільки в обід наступної доби.

Загалом за добу 22 вересня на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали руйнувань 50 цивільних об’єктів. З них 36 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували в Білозерському, там зруйновані дві оселі, ще три — пошкоджені.

Кількість жертв російських ударів по Донецькій області за 21 вересня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських обстрілів Донецької області 21 вересня 2026 року
Наслідки російських атак у Донецькій області 21 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Обстріли Донеччини 21 вересня: загинула людина, ще 11 поранені
Наслідки російських атак у Донецькій області 21 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
На Донеччині через обстріли загинула людина, 11 поранені, серед них діти
Наслідки російських атак у Донецькій області 21 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки обстрілів Донецької області 21 вересня: один загиблий і 11 поранених
Наслідки російських атак у Донецькій області 21 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Найбільше атак за добу було на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти п’ять разів атакували поблизу Ставків, Шийківки, Новоселівки та Дерилового. ЗСУ відбили ці атаки;
  • на Слов’янському напрямку російські військові провели чотири штурми поблизу Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки;
  • у напрямку Федорівки Другої окупанти один раз атакували на Краматорському напрямку;
  • 19 атак фіксували на Костянтинівському напрямку. Загарбники вели штурми поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки;
  • на Покровському напрямку зупинили 33 атаки. Російські сили діяли поблизу Білицького, Сергіївки та Новопавлівки, а також проводили штурми у напрямку Торецького, Софіївки, Добропілля, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Красноподілля, Водянського, Дорожнього, Василівки та Мирного.

Нагадаємо, на кінець вересня 2026-го у Словʼянську залишаються близько 20 тисяч людей, зокрема діти. Війська країни-агресорки продовжують бити по місту, однак там працює соціальна інфраструктура та комунальні служби. Ситуацію називають контрольованою.

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