Де лінія фронту на Донеччині 22 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 21 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу поліція зафіксувала ще 1 686 влучань по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем були щонайменше 10 населених пунктів регіону, а також лінія фронту. Не обійшлося без жертв серед цивільних: одна людина загинула, поранені ще 11, зокрема двоє дітей.

Найбільше поранених було в Краматорську

Як повідомляє поліція, під вогнем 21 вересня були міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Малотаранівка, Шабельківка та Ясногірка, села Новобахметьєве і Криниці.

По Краматорську за добу росіяни завдали 16 ударів: двома 250-кілограмовими авіабомбами, з РСЗВ “Торнадо-С” та дронами. Одна людина загинула, семеро — поранені, зокрема двоє дітей. Один із дітей — хлопчик — перебуває у важкому стані, його рятували поліцейські парамедики, він вже в лікарні. За добу в місті пошкоджені вісім багатоквартирних та 17 приватних будинків, магазин та два автомобілі.

У Дружківці після атаки FPV-дроном поранені двоє цивільних мешканців.

Одна людина постраждала у Слов’янську: місто атакували 250-кілограмовою авіабомбою, FPV-дроном та поки невстановленим видом озброєння. Пошкоджені три приватні будинки, дві будівлі лікарні та три цивільні авто.

На Красноторку російські військові скинули три КАБи — там поранена одна людина, постраждали шість осель та об’єкт інфраструктури.

У Біленькому пошкоджений приватний будинок, у Малотаранівці — заклад освіти, у Криницях — оселя та заклад освіти, а в Новобахметьєвому — автомобіль.

Також поліції стало відомо про загибель мешканця Слов’янська, яка відбулася через влучання дрона по п’ятиповерховому будинку ввечері 20 вересня. Тіло чоловіка виявили під завалами тільки в обід наступної доби.

Загалом за добу 22 вересня на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали руйнувань 50 цивільних об’єктів. З них 36 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували в Білозерському, там зруйновані дві оселі, ще три — пошкоджені.

Найбільше атак за добу було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти п’ять разів атакували поблизу Ставків, Шийківки, Новоселівки та Дерилового. ЗСУ відбили ці атаки;

на Слов’янському напрямку російські військові провели чотири штурми поблизу Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки;

у напрямку Федорівки Другої окупанти один раз атакували на Краматорському напрямку ;

19 атак фіксували на Костянтинівському напрямку . Загарбники вели штурми поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки;

на Покровському напрямку зупинили 33 атаки. Російські сили діяли поблизу Білицького, Сергіївки та Новопавлівки, а також проводили штурми у напрямку Торецького, Софіївки, Добропілля, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Красноподілля, Водянського, Дорожнього, Василівки та Мирного.

Нагадаємо, на кінець вересня 2026-го у Словʼянську залишаються близько 20 тисяч людей, зокрема діти. Війська країни-агресорки продовжують бити по місту, однак там працює соціальна інфраструктура та комунальні служби. Ситуацію називають контрольованою.