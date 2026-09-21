Вночі 20 вересня російські військові вдарили по багатоповерхівці в Слов'янську

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Близько 21:30 20 вересня російські загарбники завдали чергового удару прифронтовому Слов’янську та влучили по багатоповерхівці в одному із мікрорайонів міста. Під завалами опинилась людина, станом на ранок її ще не деблокували.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
“Вчора, близько 21:30, ворог вдарив по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Будинок частково зруйнований. Під завалами перебуває людина. Пошукові роботи тривають”, — заявив посадовець.
Внаслідок удару частково зруйнований багатоквартирний будинок, низка сусідніх — пошкоджені. Окрім цього, за вчора через російські обстріли у Слов’янську пошкоджені магазин та автівки.
Виду озброєння, яким росіяни вночі били по Слов’янську, поки не розголошують.
Нагадаємо, від початку вересня 2026-го за межі Донецької області виїхали більш як 10,9 тисячі людей. Водночас найбільше жителів залишається у Словʼянській та Краматорській громадах. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, скільки загалом людей залишаються на підконтрольній частині регіону.