Вночі 20 вересня російські військові вдарили по багатоповерхівці в Слов'янську

Багатоквартирний будинок у Слов'янську, куди вночі 20 вересня влучили російські військові. Фото: Вадим Лях

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Близько 21:30 20 вересня російські загарбники завдали чергового удару прифронтовому Слов’янську та влучили по багатоповерхівці в одному із мікрорайонів міста. Під завалами опинилась людина, станом на ранок її ще не деблокували.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Вчора, близько 21:30, ворог вдарив по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Будинок частково зруйнований. Під завалами перебуває людина. Пошукові роботи тривають”, — заявив посадовець.

Внаслідок удару частково зруйнований багатоквартирний будинок, низка сусідніх — пошкоджені. Окрім цього, за вчора через російські обстріли у Слов’янську пошкоджені магазин та автівки.

Виду озброєння, яким росіяни вночі били по Слов’янську, поки не розголошують.

Нагадаємо, від початку вересня 2026-го за межі Донецької області виїхали більш як 10,9 тисячі людей. Водночас найбільше жителів залишається у Словʼянській та Краматорській громадах. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, скільки загалом людей залишаються на підконтрольній частині регіону.