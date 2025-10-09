Наслідки обстрілів Краматорська 8 жовтня. Фото: Краматорська міська ВА

Ввечері та вночі 8 жовтня російські військові атакували Краматорську громаду чотири рази. Влучання російських боєприпасів фіксували в різних районах Краматорська та за його межами, поранень зазнала одна цивільна людина.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Перше вечірнє влучання у місті відбулося о 20:30, російський дрон “Герань-2” (“Шахед) влучив по території промислової зони. Далі, о 23:30, у Краматорську зафіксували влучання одного дрона поблизу багатоквартирного будинку. Наслідки влучання досі встановлюють.

Вже о 23:10 відбулося влучання по приватному сектору громади, через що поранень зазнала цивільна жінка 1947 року народження. Постраждали приватні будинки.

О 23:10 також відбувся удар по відкритій місцевості в одному зі спальних районів міста.

“Встановлюємо остаточні наслідки російського терору. Всі відповідні комунальні служби залучені для ліквідації пошкоджених комунікацій”, — пише начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

