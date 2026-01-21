Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Журналісти-розслідувачі проєкту “Схеми” встановили імена російських хірургів, які могли випалити на тілі українського полоненого напис “Слава России”, а також символ агресії проти України — латинську літеру Z. Окрім цього, розслідувачі встановили, у якому саме медзакладі оборонець Андрій Переверзєв отримав цей шрам: це сталося в найбільшому закладі охорони здоров’я окупованої частини Донеччини.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Схеми”, яке опубліковане на сайті Радіо Свобода.

Що передувало інциденту

Андрій Переверзєв — військовослужбовець, який служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді й взяв участь у боях на Донеччині від 2023 року.

23 лютого 2024-го внаслідок російського штурму Новомихайлівки оборонець зазнав вже третього за життя поранення на війні та потрапив у полон.

Його захопили представники угрупування “ДНР” та перевезли до підвалів у окупованому Донецьку, де, попри поранення, допитували. Далі Андрія Переверзєва доправили до лікарні в Донецьку на термінову операцію, розповів військовий “Схемам”.

Процедури чоловік не пам’ятає, адже був під анестезією. Коли він прокинувся, медсестра чомусь закликала його не переживати та після повернення додому “вивести або забити наколкою” щось. Через тиждень після операції Андрій Переверзєв помітив на своєму животі випалений, ймовірно, хірургічним інструментом напис “Слава России”, а також латинську Z.

Захисника обміняли у травні 2025 року.

Як журналісти встановили імена хірургів, які могли випалити напис

Андрій Переверзєв пам’ятає, як персонал медзакладу називав лікарню, де він отримав шрам — “Донецьке клінічне територіальне медичне об’єднання” (ДОКТМО). Журналісти додатково підтвердили цю інформацію: схема будівлі відповідає спогадам військового, а також з медзакладу повинен відкриватися вигляд із вікна, схожий на той, який пам’ятає оборонець.

Журналісти ідентифікували медсестру, яка радила полоненому звести шрам після повернення додому. Під час телефонної розмови вона підтвердила, що бачила шрам, а також сказала, що у медзакладі нібито влаштували зібрання з цього приводу. Жінка не змогла сказати журналістам, хто саме випалив напис, і назвала цей випадок “дикістю”.

Андрій Переверзєв під час відновлення чув від медсестер, що операцію проводив російський лікар. Журналісти встановили, що до цього медзакладу регулярно навідуються росіяни: не лише медики, які допомагають проводити операції, але і діячі культури, політики та пропагандисти.

Зокрема на сторінках ДОКТМО у соцмережах регулярно з’являються дописи про візити групи російських лікарів “Друзі медицини Донбасу”. Це нібито добровільна спільнота, яка утворилася з перших днів “СВО”, аби приїздити з допомогою на окуповані території.

Ініціатором створення “Друзів медицини Донбасу” став московський хірург Бадма Башанкаєв, який нині є депутатом російської Держдуми, уточнюють “Схеми”. 24 лютого 2024 року (день операції Андрія Переверзєва) Бадма опублікував на своєму телеграм-каналі допис, де заявив, що цього дня медики з Росії знову прибули до Донецька.

До допису прикріпив фото, на якому журналісти встановили абдомінального хірурга Юрія Кузнєцова та Хірурга-проктолога Андрія Крячко. Обидва працюють в одній краснодарській лікарні та проводять спільні операції. Один із них міг залишити шрам на тілі українського полоненого, вважають журналісти.

Чому саме Кузнєцов та Крячко потрапили під підозру

Згадані хірурги носять одяг із Z-символікою або написами на підтримку Путіна, а також публікують в соцмережах фото з військовою символікою, Сталіним та іншими ознаками підтримки Росії.

Як і їхній колега, хірург Бадма Башанкаєв, ці лікарі почали регулярно працювати в лікарні ДОКТМО в окупованому Донецьку вже через пів року після початку повномасштабного вторгнення.

Вони здійснювали операції на поранених українських військових, зокрема, в той день, коли був поранений Андрій Переверзєв. Кузнєцов у своєму телеграм-каналі публікував дописи, де зазначав, що 24 лютого 2024 року він і Крячко привезли гуманітарну допомогу та підтримали місцевих хірургів, а також провели операції в ДОКТМО.

Журналісти наводять наступні докази. По-перше, відео, опубліковане Юрієм Кузнєцовим 24 лютого 2024 року, було записано саме в цей день, а не раніше, йдеться у метаданих файлу.

По-друге, за допомогою власних джерел журналісти отримали дані про перетин кордону Андрієм Крячком. Ці дані підтверджують, що він перетнув кордон і приїхав на окуповану територію України саме 24 лютого 2024 року.

По-третє, на фото, зроблених у кабінеті заступника директора лікарні Івана Плахотнікова, видно календар з позначкою на 24 лютого, а також військову евакуаційну машину УАЗ, яку використовують для транспортування поранених. Це підтверджує, що Переверзєва доставили до лікарні саме в цей день, пишуть у “Схемах”.

Як звинувачення коментує один із хірургів

Журналісти «Схем» звернулися до хірургів Андрія Крячка та Бадми Башанкаєва, але вони не відповіли на запитання. Натомість Юрій Кузнєцов відповів на питання журналістки про те, чи проводив він операцію українському військовополоненому Андрію Переверзєву 24 лютого 2024 року в ДОКТМО.

Кузнєцов категорично заперечив це, назвавши твердження журналістів “нісенітницею”, і заявив, що 24 лютого він не був у Донецьку, а також, що не оперував Переверзєва.

Журналісти нагадали, що в їхньому розслідуванні є докази, зокрема фотографії та відео з його телеграм-каналу, на яких видно, що він перебував у Донецьку в цей день. Кузнєцов відповів, що ці пости не підтверджують його перебування в лікарні, пояснивши, що вони не завжди публікують матеріали в день їхнього зйомки.

Журналісти також згадали про фото з кабінету Івана Плахотнікова та інші свідчення, які підтверджують його присутність у лікарні саме 24 лютого. Кузнєцов наполягав, що на той день він не оперував нікого, пояснивши, що приїхав тільки з гуманітарною допомогою і не проводив операцій.

Коли журналісти звернули увагу на суперечності у його відповіді, він знову заперечив, що був в лікарні в цей день, і відмовився уточнити, де знаходився 24 лютого, назвавши це “особистою інформацією”.

Що далі

Нині Андрій Переверзєв проходить реабілітацію та працює з українськими медиками, аби видалити шрам. Дерматолог Олександр Туркевич, який допомагає військовому, називає цей інцидент “актом геноциду за національною ознакою та воєнним злочином”.

Українські правоохоронці кваліфікують дії щодо Андрія Переверзєва як жорстоке поводження з військовополоненим. Вже розпочате кримінальне провадження, оскільки під час перебування в лікувальному закладі до нього не мали доступу сторонні особи, і медики, які проводили операцію, знали, що він є військовополоненим, а отже, має права, гарантовані Женевськими конвенціями.

Це дає підстави класифікувати дії як воєнні злочини. Тарас Семків, керівник управління Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора, заявив, що розслідування триває і винні будуть притягнуті до відповідальності.

