37-річного Артема Сісєва з окупованого Зугреса, який із перших днів повномасштабної війни воював на боці Росії, український суд визнав винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Чоловік воював у складі підрозділів “ДНР” і російської армії на Донеччині та Херсонщині, брав участь у штурмі позицій ЗСУ. Потрапивши в полон, боєць просив включити його до списків на обмін.

Заводський районний суд міста Кам’янського 3 грудня 2025 року виніс вирок 37-річному Артему Сісєву — уродженцю міста Зугрес Харцизької громади Донеччини. Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності.

Ім’я фігуранта вдалося дізнатися з сайту “Судова влада України”. Також про чоловіка писали в Центрі журналістських розслідувань.

За матеріалами справи, 23 лютого 2022 року Сісєв добровільно вступив до так званої “народної міліції ДНР” у місті Кальміуському. Після проходження медкомісії його зарахували стрільцем зі званням “рядовий” і видали автомат АК-74. Уже за кілька днів чоловіка відправили на підготовку до Джанкоя в окупованому Криму.

У березні–квітні того ж року Сісєв ніс службу на російських блокпостах у Херсонській області — перевіряв документи й транспорт, опитував місцевих жителів. Згодом його підрозділ передислокували на Донеччину, де він спостерігав за пересуванням українських військових поблизу залізничної станції Південнодонбаської біля села Пільного.

Після ліквідації “збройних сил ДНР” з 1 січня 2023 року Сісєв продовжив службу вже у складі 87-го окремого стрілецького полку ЗС РФ. Там він відповідав за продовольче забезпечення підрозділу, а з 2024 року займався розвантаженням боєкомплекту і господарськими роботами на території частини.

6 вересня 2024 року російське командування відправило бійця на штурм позицій ЗСУ поблизу села Лісівка Покровського району. Уже за два дні, 8 вересня, Сісєва взяли в полон українські військові. У російських реєстрах його записали в дезертири.

У суді чоловік повністю визнав вину та заявив, що щиро кається. Він стверджував, що під час затримання був без зброї й не чинив опору. А у відео, знятому в полоні в січні 2025 року, Сісєв говорив, що хоче потрапити у списки на обмін і виїхати до Росії.

Суд визнав його винним та призначив остаточне покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати будь-які посади в органах влади на 15 років. Вирок винесли 3 грудня 2025 року, і він вже набув законної сили.

