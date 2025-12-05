Ілюстративне фото: Depositphotos

На території громад Донецької області для прибирання та утримання доріг нині є понад 100 одиниць техніки: снігоприбиральні машини, піскорозкидачі, трактори та мінітрактори, а також інші спеціалізовані машини для очищення доріг і тротуарів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповідей громад на інформаційні запити.

Найбільше техніки має Дружківська громада. Тут загалом є 32 машини: вісім тракторів і мінітракторів, 14 снігоприбиральних машин, три піскорозкидачі та сім одиниць іншої техніки. Однак частина машин перебуває на ремонті, а одна одиниця не підлягає відновленню.

На одну машину менше має Краматорська громада: тут налічується 13 тракторів і мінітракторів, вісім снігоприбиральних машин та десять піскорозкидачів. Уся техніка справна.

У Слов’янській громаді на балансі комунальних служб — 17 одиниць техніки: п’ять тракторів і мінітракторів, три снігоприбиральні машини, два піскорозкидачі та сім одиниць іншої техніки.

В Андріївській сільській громаді у розпорядженні комунальників є два трактори та мінітрактори, три одиниці снігоприбиральної техніки, один піскорозкидач і три одиниці іншої техніки для прибирання доріг і тротуарів. Вся техніка справна та проходить регулярне технічне обслуговування, запевнили у відповіді на запит.

У Добропільській громаді є п’ять тракторів і мінітракторів, одна снігоприбиральна машина, один піскорозкидач і одна машина для прибирання доріг.

На території Новодонецької селищної громади для утримання доріг місцевого значення використовують два піскорозкидачі, два трактори, три мінітрактори й одну одиницю іншої техніки. Одна з цих машин перебуває на ремонті.

В Олександрівській селищній громаді є загалом шість одиниць техніки: три трактори та мінітрактори, два піскорозкидачі та ще одна машина для прибирання доріг і тротуарів. Зазначимо, ця громада має найбільшу площу з усіх у цьому списку — 732,9 км².

У Черкаській селищній громаді для робіт з ліквідації наслідків негоди готові три одиниці техніки: трактор, екскаватор-навантажувач і пожежна автоцистерна. Вся ця техніка в робочому стані.

Найменше техніки для розчищення доріг — у Білозерської громади: тут у розпорядженні комунальників є два трактори, а снігоприбиральної техніки та піскорозкидачів немає. Втім, ця громада має найменшу площу: 68,7 км².

Крім того, у спільній власності громад Донеччини є техніка обласного департаменту розвитку базових галузей промисловості. КП “Автотранспортне підприємство”, підпорядковане установі, має три комбіновані машини для очищення доріг і посипки піском та сіллю. Вони теж у справному стані.

Раніше ми розповідали, що влада Донеччини витратить близько 48 мільйонів гривень на утримання доріг у Краматорському районі.