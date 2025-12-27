Наслідки атаки на Київ у ніч на 27 грудня 2025 року. Фото: ДСНС Києва

У ніч на суботу, 27 грудня, російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу у столиці зафіксували руйнування, пожежі та поранених серед мирного населення.

Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, внаслідок російських ударів у місті постраждали 22 людини, серед них двоє дітей. 12 поранених госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків поблизу станції технічного обслуговування загорілися автомобілі.

Наслідки атаки на Київ у ніч на 27 грудня 2025 року. Фото: ДСНС Київщини

У Дарницькому районі пожежі виникли на території приватної забудови. Був ризик поширення вогню на розташований поруч будинок для літніх людей, звідки рятувальники евакуювали мешканців. Також у цьому районі безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі, частково зруйновані 24-й і технічний поверхи. Ще один БпЛА поцілив в іншу багатоповерхівку на рівні сьомого поверху. Крім того, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні автомобілі.

У Деснянському районі зафіксували падіння уламків на відкритій місцевості та на території гаражного кооперативу. Також від уламків постраждав перший поверх дев’ятиповерхового будинку.

У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхові будинки. В одній 18-поверхівці пожежа виникла на третьому та четвертому поверхах, на п’ятому поверсі під завалами може перебувати людина. Також уламки влучили у 25-поверховий будинок, де пожежа спалахнула на першому та другому поверхах, а в іншій багатоповерхівці пошкоджений дах.

Наслідки атаки на Київ, яка відбулася у ніч на 27 грудня 2025 року. Фото: ДСНС Київщини

В Оболонському районі уламки впали на територію дачного кооперативу та на відкриту територію, де загорілися автомобілі.

У Шевченківському районі зафіксували влучання БпЛА у верхній поверх 10-поверхового житлового будинку, виникла пожежа.

У Солом’янському районі безпілотник впав на відкриту територію в яру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна квартир у багатоповерховому будинку поруч.

“Екстрені служби працюють на всіх локаціях, тривають пошуково-рятувальні роботи”, — написав мер столиці Віталій Кличко.

Також унаслідок атаки в Києві виникли перебої з тепло- та електропостачанням. Без централізованого теплопостачання залишилися понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл та 22 установи соціальної сфери. На лівому березі столиці застосували екстрені знеструмлення. Енергетики та комунальні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше ми розповідали, що на Різдво, 25 грудня, російські війська вчергове били по Костянтинівській громаді на Донеччині. Через атаку загинув засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко, ще двоє волонтерів зазнали поранень.