Настоятеля Святогірської Лаври Арсенія знову арештували та оголосили нову підозру. Цього разу йому закидають виправдовування збройної агресії Росії та глорифікацію її учасників. До цього митрополита звинувачували у поширенні інформації про ЗСУ.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Як встановили слідчі, у травні та червні 2022-го підозрюваний заперечував під час публічних виступів збройну агресію Росії. Він також звинувачував українських військових у загибелі священнослужителів й монахині, а ще — знищені храмових споруд.

Правоохоронці не називають імені чоловіка, однак з деталей справи випливає, що йдеться про настоятеля Святогірської Лаври Арсенія, в миру — Ігор Яковенко.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Нині настоятелю Святогірської Свято-Успенської лаври повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також щодо Арсенія триває судовий розгляд за фактом поширення інформації про розташування підрозділів Сил оборони. У цій справі апеляційний суд визначив можливість внесення застави в розмірі 1,5 млн грн, яку митрополит сплатив раніше.

Слідство стверджує, що 24 вересня 2023 року під час проповіді митрополит Української православної церкви Московського патріархату Арсеній розповів вірянам про блокпости, а також підрозділів Збройних сил України, СБУ, Національної поліції та інших структур на території Святогірської громади. Це є на відео в публічному доступі.

Майже через місяць — 21 листопада 2023 року — слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом поширення даних про місця розташування ЗСУ.

24 квітня 2024 року Служба безпеки України повідомила митрополиту Арсенію про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України). Того ж дня його затримали. У разі доведення провини митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Настоятель зазначав, що “все, що наразі відбувається з ним, він сприймає за чергове випробування, яке дає йому ОСОБА_14 (ймовірно, так у судовій справі позначений Бог, — ред.) для очищення від гріхів, совість його чиста, претензій до правоохоронних органів він не має і благословляє їх, на все воля Божа”.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Нагадаємо, від обстрілів в Донецькій області постраждали щонайменше 132 релігійні споруди. Серед зруйнованих або пошкоджених будівель — храми, молитовні доми та інші об’єкти релігійних громад. Частина з них залишилася на окупованій території.