Зниклі безвісти Ілюстративне фото: Needpix

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У четвер, 30 липня, пройде нова зустріч для родичів зниклих безвісти та полонених із Донеччини й Луганщини. Учасники отримають консультації щодо способів захисту власних прав у взаємодії з державними органами в онлайн-форматі.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Захід розпочнеться о 12:00. У ньому візьме участь регіональний представник уповноваженого в Донецькій та Луганській областях Костянтин Черніков, а також представники інших державних органів і установ.

Учасники обговорять захист прав і законних інтересів сімей українських військових та цивільних мешканців.

Для участі або отримання додаткової інформації всіх зацікавлених закликали звернутися до Костянтина Чернікова за номером телефону: +38 (097) 25-03-791.

Нагадаємо, станом на липень 2026 року українським правоохоронцям відомо про понад 114 тисяч людей, яких вважають зниклими безвісти під час відкритого вторгнення Росії. До цієї статистики входять як військові, так і цивільні.