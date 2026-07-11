Понад 114 тисяч українців вважають зниклими безвісти під час повномасштабної війни. Ілюстративне фото: Українське радіо

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Станом на липень 2026 року українським правоохоронцям відомо про понад 114 тисяч людей, яких вважають зниклими безвісти під час відкритого вторгнення Росії. До цієї статистики входять як військові, так і цивільні.

Кількість зниклих безвісти озвучили в пресслужбі Національної поліції України.

“В Україні залишаються понад 114 тисяч безвісти зниклих цивільних і військових, а також значна кількість невпізнаних тіл, які необхідно ідентифікувати”, — сказав перший заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Зазначимо, це дані щодо зниклих безвісти людей, яких правоохоронці змогли підтвердити. В умовах війни частина таких випадків може залишатися невстановленою, тому наведена статистика може бути неповною.

Нагадаємо, у червні 2026 року президент України Володимир Зеленський створив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників, а також полонених і зниклих безвісти українців.