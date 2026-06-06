Фото: Офіс Президента України

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Президент України Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників, а також полонених і зниклих безвісти українців.

Відповідний указ №483/2026 оприлюднили на сайті глави держави.

Раду створили як консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Її завдання — збирати проблемні питання у цих сферах, готувати пропозиції для рішень та координувати роботу державних органів, які відповідають за підтримку ветеранів і їхніх близьких.

До сфери діяльності Ради входять кілька напрямів: захист прав ветеранів і членів їхніх сімей, підтримка родин загиблих військових, робота з питаннями військовополонених і цивільних українців, яких утримує Росія, а також підтримка людей, зниклих безвісти за особливих обставин, та їхніх родин.

Окремо Рада опікуватиметься питаннями щодо вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць, а також координацією міжнародних зусиль щодо дотримання прав українських військовополонених і цивільних заручників.

Головою Координаційної ради призначили керівника Офісу президента Кирила Буданова, секретарем — заступницю керівника ОП Ірину Верещук. До складу увійшли урядовці та представники силового блоку.

Нагадаємо, на платформі “Дія.Освіта” стартував новий освітній серіал “RECOVERY. Сексуальне життя: реабілітація після травми або поранення”. Безкоштовний онлайн-курс покликаний допомогти ветеранам, військовослужбовцям, їхнім партнерам та фахівцям, які супроводжують процес відновлення після поранень.