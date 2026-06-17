Олексій Рева під час прямої лінії у 2024 році. Ілюстративне фото: Бахмутська міська рада

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У четвер, 18 червня, мешканці Бахмутської громади зможуть поспілкуватися дистанційно із начальником міської військової адміністрації Олексієм Ревою: посадовець протягом години проводитиме пряму лінію.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Отримати відповіді на нагальні питання можна буде від 12:00 по 13:00.

Зацікавлених в участі закликають зателефонувати у зазначений час за номером телефону:

+38 (095) 02-45-075

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення частина органів соціального захисту Донеччини мусила виїхати з небезпечної зони. Нині деякі підрозділи працюють на території області, інші приймають людей у різних містах країни або надають консультації дистанційно.