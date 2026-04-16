Олександр Гордієнко, начальник Світлодарської МВА. Фото: ДонОВА

Начальник Світлодарської міської військової адміністрації Олександр Гордієнко проведе особистий прийом громадян у п’ятницю, 17 квітня. Зустріч пройде в офлайн-форматі в Полтаві.

Про це йдеться в оголошенні, розміщеному на сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Жителі громади, які хочуть отримати відповіді на свої запитання від начальника військової адміністрації, можуть приходити на адресу: м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 7, офіс 105. Зустріч триватиме від 14:00 по 16:00.

Зацікавлених попередили, що потрапити на зустріч можна тільки після попередньої реєстрації. Вона доступна за посиланням.

“Зустріч відбудеться з дотриманням безпекової складової в період дії правового режиму воєнного стану”, – уточнили у ВА.

