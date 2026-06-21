Ілюстративне фото Костянтинівки у квітні 2026 року: 24 бригада ЗСУ

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Попри зменшення кількості штурмів на Покровському напрямку, російські війська зберігають високий рівень бойової активності. Говорити про виснаження окупантів або перелом у війні наразі зарано, вважають у ЗСУ. Натомість на фронті змінюється сам характер бойових дій через стрімкий розвиток технологій.

Про це в коментарі BBC News Україна заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Ласійчук.

За його словами, за останній місяць росіяни рідше йшли у штурм на Покровському напрямку. Але вогню не стало менше — окупанти й далі активно обстрілюють позиції та мають значний бойовий потенціал.

Ласійчук наголосив: не варто сприймати це як початок перелому у війні. Радше йдеться про те, що сама війна змінюється — дедалі більше вона залежить від сучасних технологій на полі бою.

“Наступні 3–4 місяці є ключовими”, — зазначив Євген Ласійчук.

Вирішальним фактором, на його думку, може стати здатність Сил оборони України нарощувати технологічну перевагу та не дозволити російським військам створити ефективну відповідь на нові українські розробки й тактики.

Водночас ситуація на фронті залишається складною.

“Поки ситуація на фронті далека від стабільної. У випадку Костянтинівки вона найскладніша”, — підкреслив бригадний генерал.

Раніше ми писали, що ЗСУ все частіше знищують логістику окупантів на Донеччині.