Підтримайте Вільне Радіо
16 грудня 2025 року заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Розповідаємо, о котрій і за яким номером можна буде отримати консультацію.
Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.
Жителі регіону зможуть поспілкуватися із Сергієм Полесовим наступного вівторка, 16 грудня. Представник Пенсійного фонду відповідатиме на запитання протягом години — з 10:00 до 11:00.
Зв’язатися із Сергій Полесовим можна буде за номером: (068)868-65-66.
Раніше ми розповідали, що в 2025 році на допомогу переселенцям з Ольгинської громади розподілили понад 2,7 мільйона гривень. Частина цих коштів пішла на підтримку людей старше 75 років.