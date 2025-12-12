Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: Укрінформ

16 грудня 2025 року заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Розповідаємо, о котрій і за яким номером можна буде отримати консультацію.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Жителі регіону зможуть поспілкуватися із Сергієм Полесовим наступного вівторка, 16 грудня. Представник Пенсійного фонду відповідатиме на запитання протягом години — з 10:00 до 11:00.

Зв’язатися із Сергій Полесовим можна буде за номером: (068)868-65-66.

