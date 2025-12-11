Понад 2,7 млн гривень розподілили у 2025 році в Ольгинській громаді на допомогу переселенцям: хто отримав кошти

З понад 21 тисячі населення Ольгинської громади на підконтрольну частину України евакуювалися та отримали статус ВПО лише 14 %. На їхню підтримку у 2025 році виділили з місцевого бюджету понад 2,7 мільйона гривень. Розповідаємо, на яку допомогу спрямували кошти.
Про ситуацію з підтримкою ВПО в Ольгинській селищній військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді на інформаційний запит.
Станом на осінь 2025 року на обліку на підконтрольній Україні території зареєстровано 3027 вимушених переселенців із Ольгинської громади.
Для порівняння: на момент початку повномасштабного вторгнення Росії у громаді проживали 21 460 людей:
7093 в селищі Новотроїцьке;
6698 в селищі Володимирівка;
3269 в селищі Ольгинка;
1515 в селі Миколаївка;
1204 в селищі Благодатне;
722 в селі Новогнатівка;
416 в селищі Графське;
332 в селі Пільне;
101 в селі Лісне;
90 в селі Богданівка;
20 в селі Вікторівка.
На підтримку вимушених переселенців у 2025 році з місцевого бюджету витратили 2 737 935 гривень. Кошти розподілили так:
1 009 000 гривень — на програму підтримки матеріального та психологічного стану дітей з громади на 2025–2027 роки;
890 520 гривень — на оздоровлення дітей з громади;
496 895 гривень — жінкам при народженні дитини, онкохворим, людям старше 75 років, інсулінозалежним, учасникам бойових дій, ветеранам, які були в полоні, людям з інвалідністю І та II груп, багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, самотнім батькам та дружинам учасників ліквідації аварії на ЧАЕС першої категорії;
332 520 гривень — на допомогу військовим з громади, які евакуювалися та були мобілізовані до ЗСУ;
9 000 гривень — на підтримку учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.