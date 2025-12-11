Підтримати
Понад 2,7 млн гривень розподілили у 2025 році в Ольгинській громаді на допомогу переселенцям: хто отримав кошти

Євген Вакуленко
З понад 21 тисячі населення Ольгинської громади на підконтрольну частину України евакуювалися та отримали статус ВПО лише 14 %. На їхню підтримку у 2025 році виділили з місцевого бюджету понад 2,7 мільйона гривень. Розповідаємо, на яку допомогу спрямували кошти.

 

Про ситуацію з підтримкою ВПО в Ольгинській селищній військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді на інформаційний запит.

Станом на осінь 2025 року на обліку на підконтрольній Україні території зареєстровано 3027 вимушених переселенців із Ольгинської громади.

Для порівняння: на момент початку повномасштабного вторгнення Росії у громаді проживали 21 460 людей:

  • 7093 в селищі Новотроїцьке;
  • 6698 в селищі Володимирівка;
  • 3269 в селищі Ольгинка;
  • 1515 в селі Миколаївка;
  • 1204 в селищі Благодатне;
  • 722 в селі Новогнатівка;
  • 416 в селищі Графське;
  • 332 в селі Пільне;
  • 101 в селі Лісне;
  • 90 в селі Богданівка;
  • 20 в селі Вікторівка.

На підтримку вимушених переселенців у 2025 році з місцевого бюджету витратили 2 737 935 гривень. Кошти розподілили так:

  • 1 009 000 гривень — на програму підтримки матеріального та психологічного стану дітей з громади на 2025–2027 роки;
  • 890 520 гривень — на оздоровлення дітей з громади;
  • 496 895 гривень — жінкам при народженні дитини, онкохворим, людям старше 75 років, інсулінозалежним, учасникам бойових дій, ветеранам, які були в полоні, людям з інвалідністю І та II груп, багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, самотнім батькам та дружинам учасників ліквідації аварії на ЧАЕС першої категорії;
  • 332 520 гривень — на допомогу військовим з громади, які евакуювалися та були мобілізовані до ЗСУ;
  • 9 000 гривень — на підтримку учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, станом на кінець вересня 2025 року в Ольгинській СВА продовжують працювати сім підрозділів, в яких отримують зарплату 38 посадовців. За дев’ять місяців 2025 року їхня робота коштувала місцевому бюджету 9,9 мільйона гривень.

