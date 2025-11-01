Наступного тижня на Донеччині не буде газу: коли, в яких містах і чому

Газова плита. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

3 листопада У Слов’янську та Краматорську перевірятимуть газопроводи. Через це тимчасово відключать газ.





Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Газопостачання припинять у зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт на об’єктах газорозподільної системи.

Не буде газу за такими адресами:

Краматорськ, вул. Леоніда Бикова будинок, 2 — 3 листопада 2025 року;

Слов’янськ, вул. Університетська будинок, 16 — 3 листопада 2025 року.

Після завершення робіт подачу газу буде відновлено у найкоротший термін, уточнити в Донецькоблгазі.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 30 жовтня у Краматорську, Дружківці та Слов’янську були проблеми з електропостачанням.