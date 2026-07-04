Ілюстративне фото: РБК-Україна

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6 і 8 липня на об’єктах газорозподільної системи Краматорська та Слов’янська проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це мешканці кількох будинків тимчасово залишаться без газопостачання.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

У Краматорську 6 липня без газу тимчасово залишиться будинок №36 на вулиці Ярослава Мудрого.

У Слов’янську обмеження застосують за такими адресами:

6 липня — провулок Парковий, будинок №5;

8 липня — провулок Парковий, будинок №7.

Повернути газопостачання до будинків обіцяють у найкоротший термін після завершення ремонтно-профілактичних робіт.

Нагадаємо, 7 липня відбудеться пряма телефонна лінія першого заступника начальника ГУ Пенсійного Фонду Донеччини Євгена Єрісова. Проконсультуватися з питань пенсійного забезпечення можна буде в телефонному режимі.