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6 і 8 липня на об’єктах газорозподільної системи Краматорська та Слов’янська проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це мешканці кількох будинків тимчасово залишаться без газопостачання.
Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.
У Краматорську 6 липня без газу тимчасово залишиться будинок №36 на вулиці Ярослава Мудрого.
У Слов’янську обмеження застосують за такими адресами:
Повернути газопостачання до будинків обіцяють у найкоротший термін після завершення ремонтно-профілактичних робіт.
Нагадаємо, 7 липня відбудеться пряма телефонна лінія першого заступника начальника ГУ Пенсійного Фонду Донеччини Євгена Єрісова. Проконсультуватися з питань пенсійного забезпечення можна буде в телефонному режимі.