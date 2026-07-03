Пенсійний Фонд проведе пряму лінію для жителів Донеччини 7 липня: як проконсультуватись

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7 липня відбудеться пряма телефонна лінія першого заступника начальника ГУ Пенсійного Фонду Донеччини Євгена Єрісова. Проконсультуватись з питань пенсійного забезпечення можна буде в телефонному режимі.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

7 липня 2026 року з 10:00 до 11:00 запланована пряма телефонна лінія першого заступника начальника ГУ ПФУ в Донецькій області Євгена Єрісова. Зв’язатися з посадовцем можна буде за номером (068) 868-65-66.

Графік прямої телефонної лінії керівництва та керівників структурних підрозділів Пенсійного Фонду в Донецькій області:

начальник Головного управління Наталія Рад — 4-й вівторок місяця;

перший заступник начальника Євген Єрісов — 1-й вівторок місяця;

заступник начальника Ольга Зрожевська — 2-й вівторок місяця;

заступник начальника Сергій Полесов — 3-й вівторок місяця;

заступник начальника-начальник управління обслуговування громадян Ольга Кириєнко — 3-й четвер місяця.

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Олена Овчиннікова — 1-й четвер місяця;

начальник управління з питань виплат Марина Логойда — 3 середа місяця;

начальник управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Лілія Кравченко — 2 четвер місяця;

заступник начальника управління обслуговування громадян-начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян Юлія Сухова — 4-й четвер місяця.

Нагадаємо, у Бахмутській міськраді та її підрозділах за три роки стало вдвічі менше працівників.