У Бахмутській міськраді та її підрозділах за три роки стало вдвічі менше працівників

У Бахмутській міській раді та її структурах за три роки зменшилась кількість працівників у понад два рази. Ілюстративне фото: Архів, Вільне Радіо

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Станом на кінець весни 2026 року у Бахмутській міській раді та її структурних підрозділах продовжують працювати 147 людей. У самій Бахмутській міській раді працюють 59 людей, а у її структурних підрозділах — 88. Розповідаємо, які зміни відбулися у штаті посадовців, які працюють для громади в евакуації.

Дані щодо кількості працівників у Бахмутській міській раді та структурних підрозділах громади журналістам Вільного Радіо надали у відповідь на інформаційний запит.

Для порівняння, три роки тому, на початку 2023 року, у всіх структурах Бахмутської міської ради працювали 335 людей. З них — 125 у Бахмутській міській раді та 211 у її виконавчих органах влади. Тобто за три роки кількість працівників скоротилась у 2,2 раза.

Основні скорочення припали на попередні роки. За першу половину 2026 року звільнили трьох людей, які працювали в Управлінні соціального захисту населення, але найняли трьох людей на вакантні посади у Бахмутській міській раді.

Нагадаємо, у травні 2026 року журналісти Вільного Радіо розповідали, що бахмутський Територіальний центр соцобслуговування приєднають до Центру соцслужб. На момент закриття там працювали п’ятеро людей.