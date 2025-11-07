Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: Укрінформ

11 листопада 2025 року заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду Донеччини Ольга Зрожевська проведе пряму телефонну лінію з жителями області. Розповідаємо, о котрій і за яким номером можна буде отримати консультацію.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Жителі Донеччини зможуть поспілкуватися з Ольгою Зрожевською наступного вівторка, 11 листопада. Фахівчиня відповідатиме на запитання охочих протягом години — з 10:00 до 11:00.

Зв’язатися із Ольгою Зрожевською можна буде за телефоном: (068)868-65-66.

