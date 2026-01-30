Підтримайте Вільне Радіо
3 лютого 2026 року відбудеться пряма телефонна лінія з першим заступником начальника Головного управління ПФУ в Донецькій області Євгеном Єрісовим. Протягом години жителі регіону зможуть особисто отримати відповіді на питання, які їх турбують.
Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.
Поговорити з Євгеном Єрісовим жителі Донеччини зможуть у вівторок, 3 лютого 2026 року. Посадовець відповідатиме на дзвінки протягом години — з 10:00 до 11:00.
Аби поставити свої запитання, у цей час охочим треба буде зателефонувати на номером: (068)868-65-66.
