Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: Укрінформ

3 лютого 2026 року відбудеться пряма телефонна лінія з першим заступником начальника Головного управління ПФУ в Донецькій області Євгеном Єрісовим. Протягом години жителі регіону зможуть особисто отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Поговорити з Євгеном Єрісовим жителі Донеччини зможуть у вівторок, 3 лютого 2026 року. Посадовець відповідатиме на дзвінки протягом години — з 10:00 до 11:00.

Аби поставити свої запитання, у цей час охочим треба буде зателефонувати на номером: (068)868-65-66.

Раніше ми розповідали, що правозахисники звернулися до уряду з вимогою терміново поновити пенсії для переселенців з ТОТ. Виплати масово скасували в січні 2026 року.