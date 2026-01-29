Правозахисники звернулися до уряду з вимогою терміново поновити пенсії для переселенців з ТОТ: що сталося, як підтримати

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Правозахисні організації України закликають уряд звернути увагу на нібито неправомірні скасування пенсійних виплат для ВПО з тимчасово окупованих територій — це почалося у січні 2026-го. Вони вимагаються, аби таку підтримку повернули, адже провина за це, з їх слів, покладена на Пенсійний фонд.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звернення, яке опублікувала низка громадських організацій.

Чому деяким ВПО з ТОТ скасували пенсійні виплати

Низка правозахисних організацій вважає, що Пенсій фонд України неправомірно припинив відповідні виплати у січні 2026-го. Їх скасували для людей:

які виїхали з ТОТ та мешкають на підконтрольній уряду України території;

які мешкають на ТОТ;

які тимчасово мешкають за межами України.

“Ситуація, що склалася, має катастрофічний характер. Пенсіонери, зокрема старшого віку та з інвалідністю, в тому числі які мають статус учасника бойових дій, без будь-якого попередження залишилися без єдиного джерела доходу. До цих категорій відносяться також діти загиблих військових, які отримують пенсію по втраті годувальника”, — кажуть правозахисники.

У ПФУ стверджують, що своє рішення аргументують постановою № 299, яка визначає особливості виплати пенсій. Однак правозахисники наголошують, що в тому ж документі зазначено: обов’язок до 31 грудня 2025 року підтвердити, що пенсіонери не отримують пенсію від Росії, покладений саме на Фонд.

“Однак з численних звернень та скарг громадян випливає, що ПФУ не вжив усіх необхідних заходів та фактично переклав відповідальність за власні організаційні й технічні збої на пенсіонерів, які перебувають у вкрай уразливому становищі”, — йдеться у заяві.

Ще в грудні 2025 року правозахисники попереджали Пенсійний фонд про “високий ризик” масових скасувань виплат. Однак, за словами фахівців, вони не отримали належної відповіді ані від ПФУ, ані від Мінсоцполітики, тож тепер звертаються до уряду з вимогами:

забезпечити автоматичне поновлення виплати пенсій усім громадянам України, яким виплату було припинено в січні 2026 року на підставі необґрунтованих дискреційних рішень органів ПФУ, пов’язаних із застосуванням постанови № 299.

усунути технічні та організаційні збої в роботі ПФУ щодо проходження процедури ідентифікації пенсіонерів та подання заяви про неодержання пенсії від РФ.

забезпечити чіткі, доступні та недискримінаційні механізми підтвердження інформації без покладання надмірного тягаря на пенсіонерів.

“Внаслідок непродуманого рішення державної влади України тисячі людей в Україні на додачу до постійних атак з боку держави-агресорки, жахливих погодних умов та наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури опинилися без засобів до існування. Ми очікуємо на термінову реакцію та вжиття невідкладних заходів для вирішення цієї ситуації”, — резюмують в заяві.

Нині звернення до уряду вже підтримали не менш як 15 громадських та правозахисних організацій. Долучитися до заклику можна за цим посиланням.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні діють оновлені правила, які визначають, хто і як може отримати або відновити пенсію. В окремому матеріалі ми пояснюємо, як це зробити та які документи потрібні.