Переговори в Абу-Дабі, 23-24 січня 2026-го. Ілюстративне фото: Reuters

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Наступний раунд тристоронніх перемовин між делегаціями України, США та Росії щодо закінчення війни відбудеться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що отримав доповідь від переговорної команди — за її результатами визначили дату наступних тристоронніх зустрічей. Вони відбудуться вже 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

“Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!”, — написав Зеленський.

Раніше глава держави заявляв, що наступний раунд тристоронніх перемовин щодо закінчення війни відбудеться 1 лютого.

Зазначимо, що 23-24 січня в Абу-Дабі вже проводили тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Вони були зосереджені на завершенні війни та подальшому процесі мирних домовленостей.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що ключовим питанням залишаються Донецька та Луганська області, а українська делегація очікує від Росії конкретних відповідей щодо завершення війни.

Тоді українську сторону на переговорах представляли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

керівник ОП Кирило Буданов;

його перший заступник Сергій Кислиця;

очільник парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія;

радник Кабінету президента України ОП Олександр Бевз;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко;

перший заступник секретаря РНБО України Євгеній Острянський;

перший заступник керівника СБУ Олександр Поклад;

заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”. Це договір між США, Європою, Україною та Росією.