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Військовослужбовці Нацгвардії та Державної прикордонної служби, а також працівники поліції особливого призначення, які захищають державу на фронті, отримуватимуть додаткові мотиваційні виплати. Їхній розмір залежатиме від того, які завдання виконують бійці. Максимальна сума може сягати 460 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
За словами міністра, він підписав накази, які визначають порядок нарахування цих виплат. Наразі документи проходять державну реєстрацію, після цього їх опублікують і вони набудуть чинності.
Виплати передбачили в таких розмірах:
У МВС зазначили, що ці виплати нараховуватимуть із 1 червня 2026 року.
“Повномасштабна війна докорінно змінила роботу наших підрозділів. Сьогодні прикордонники, гвардійці та поліцейські пліч-о-пліч з іншими складовими Сил оборони беруть участь у найскладніших операціях та штурмах, тримають найважчі ділянки фронту”, — зазначив Вигівський.
Раніше ми розповідали, які виплати передбачені військовим за поранення, скільки мають платити та як їх отримати.