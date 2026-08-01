Підрозділ поліції особливого призначення “КОРД”. Фото: Національна поліція

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Військовослужбовці Нацгвардії та Державної прикордонної служби, а також працівники поліції особливого призначення, які захищають державу на фронті, отримуватимуть додаткові мотиваційні виплати. Їхній розмір залежатиме від того, які завдання виконують бійці. Максимальна сума може сягати 460 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За словами міністра, він підписав накази, які визначають порядок нарахування цих виплат. Наразі документи проходять державну реєстрацію, після цього їх опублікують і вони набудуть чинності.

Виплати передбачили в таких розмірах:

до 100 тисяч гривень на місяць — за безпосередню участь у бойових діях (пропорційно часу участі);

170 тисяч гривень на місяць — за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;

70 тисяч гривень на місяць — за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;

50 тисяч гривень на місяць — за службу на пунктах управління;

від 15 до 30 тисяч гривень на місяць — для інструкторів-військовослужбовців;

до 10 тисяч гривень на місяць — для інших категорій військовослужбовців;

40 тисяч гривень за добу — за захоплення позицій російських військ;

20 тисяч гривень за добу — за повернення раніше втрачених позицій;

100 тисяч гривень — за кожного взятого в полон окупанта;

15 тисяч гривень — за знищення противника у стрілецькому або рукопашному бою.

У МВС зазначили, що ці виплати нараховуватимуть із 1 червня 2026 року.

“Повномасштабна війна докорінно змінила роботу наших підрозділів. Сьогодні прикордонники, гвардійці та поліцейські пліч-о-пліч з іншими складовими Сил оборони беруть участь у найскладніших операціях та штурмах, тримають найважчі ділянки фронту”, — зазначив Вигівський.

Раніше ми розповідали, які виплати передбачені військовим за поранення, скільки мають платити та як їх отримати.