Українці до 30 червня мають витратити гроші, накопичені на картках “Національного кешбеку”. Інакше вони повернуться до державного бюджету.
Про це нагадали у Мінекономіки.
Там зазначили, що невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Водночас “Національний кешбек” продовжить працювати без змін. Гроші за покупки українських товарів нараховуватимуть як зазвичай та виплачуватимуть у звичному форматі — після 20 числа наступного місяця за попередній.
Так, кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня — їх також потрібно використати. Виплата за покупки, які ви робили у травні, відбудеться у липні. Надалі гроші нараховуватимуть за звичним графіком.
Зазначимо, що раніше уряд продовжив дію програми “Національний кешбек” до 30 квітня 2028 року.
Програма продовжує діяти у звичному режимі, тож отриманий кешбек можна використати на:
Щоб долучитися до програми “Національний кешбек”, потрібно зробити чотири кроки:
Зазначимо, що кешбек нараховують лише за безготівкову оплату. Кошти не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій і пільг, а ще їх не можна зняти готівкою або переказати іншій людині.
Нагадаємо, раніше в Україні готували ще одну соціальну допомогу — одноразову виплату пенсіонерам та малозабезпеченим громадянам. По 1500 гривень зможуть отримати не менше 13 мільйонів людей.