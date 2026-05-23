Денис Заколодний. Фото: з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Дениса Заколодного, військового з Чернігівщини, який став на захист країни ще до повномасштабного вторгнення. Чоловік мріяв після перемоги відкрити власну столярню й СТО.

Про історію життя захисника розповіла його дружина Яна.

Денис Заколодний народився 15 липня 1997 року у Семенівці на Чернігівщині. Його виховувала бабуся, яка, за словами рідних, навчила хлопця бути чесним, сильним і людяним. Після школи Денис вступив до Щорського професійного закладу освіти, де здобув фах столяра-верстатника деревообробних верстатів. Любив автомобілі та допомагав людям ремонтувати їх

“Він був із тих людей, про яких кажуть: “золота людина” — завжди допоможе, підтримає, знайде вихід навіть у найважчій ситуації”, — згадує дружина військового Яна.

З Денисом вона познайомилася в інтернеті. Вже через рік пара побралася.

“Денис був неймовірним чоловіком — турботливим, ніжним, уважним. Він умів любити так, що поруч із ним не було страшно нічого. Умів вислухати, підтримати, заспокоїти, змусити посміхнутися навіть тоді, коли хотілося плакати”, — ділиться жінка.

За її словами, навіть коли між ними були сотні кілометрів, вони залишалися близькими: будували плани на майбутнє та мріяли про дітей і власний дім.

Денис Заколодний з дружиною Яною. Фото: з архіву родини

На війну Денис пішов ще у 2016 році — одразу після навчання. Був учасником АТО, а після завершення контракту вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, чоловік вирішив знову стати на захист країни.

“Він навіть не думав ховатися чи виїжджати. Сказав, що не може залишитися осторонь, коли ворог прийшов на нашу землю”, — каже дружина.

Денис Заколодний з родиною в день свого весілля. Фото: з архіву родини

Спочатку Денис служив у Семенівській теробороні, а згодом у складі 58 окремої мотопіхотної бригади боронив Україну на найважчих напрямках — під Бахмутом, Лиманом, Покровськом та на Харківщині.

“Побратими згадують його як людину слова, надійного друга, який ніколи нікого не залишав у біді. Він не ховався за чужими спинами, не боявся найважчих завдань, завжди йшов першим допомагати іншим. Навіть війна не змогла зламати його людяність”, — розповідає дружина Яна.

Попри війну Денис не втрачав оптимізму.

“Після перемоги він хотів відкрити власну столярню та СТО. Хотів мирного життя. Хотів дітей. Хотів просто жити поруч зі своїми рідними”, — каже жінка.

Денис Заколодний. Фото: з архіву родини

27 січня 2026 року Денис Заколодний загинув під час виконання бойового завдання поблизу Козачої Лопані на Харківщині.

“Для когось він був військовим. Для побратимів — братом. Для рідних — найдорожчою людиною. А для мене — цілим світом”, — говорить дружина захисника.

Рідні Дениса ініціювали петицію до президента України з проханням надати йому звання Героя України. Підтримати ініціативу можна, підписавши петицію за посиланням.