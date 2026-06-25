“Не чекаємо рішення, вже агітуємо батьків виїздити”, — начальник Новодонецької громади про обов’язкову евакуацію дітей

Напис на в'їзді до селища Новодонецьке. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На кінець червня 2026-го Новодонецька громада не знаходиться у зоні примусової евакуації дітей — попри те, що туди вже долітають дрони. Посадовці не чекають рішення Координаційного штабу та вже просять родини з малечою виїхати до більш безпечних регіонів.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів голова Новодонецької ВА Юрій Люлька.

За його словами, ситуація продовжує погіршуватися — кількість обстрілів росте, а разом із ними додалися атаки безпілотників. Раніше FPV-дрони не долітали до населених пунктів громади.

“Потерпає майже вся громада, починаючи з весни 2025-го — інтенсивні обстріли шахедами. І відтоді, з тимчасовим затишшям, почали посилюватися атаки, з більшої інтенсивністю. Людей у нас багато, заїхали жителі інших територій — Білозерськ, Мирноград, Покровськ, Добропілля. Сплеску евакуації немає.

Магазини у віддалених населених пунктах зачиняються, бо небезпечно працювати. Однак усі отримують гуманітарну допомогу двічі на місяць, підвозимо хліб, воду. Доступ у людей до комунальних послуг є”, — розповів Люлька.

Він уточнив, що передбачити те, чи запровадять найближчим часом у Новодонецькій громаді обов’язкову евакуацію дітей — як це нещодавно частково зробили у сусідній Краматорській громаді — важко. Однак посадовці не чекають рішення командування та вже разом із правоохоронцями агітують родини з малечою виїхати до більш безпечних регіонів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Новодонецька громада планує підтримувати жителів у 2026 році. Зокрема, серед усіх видів матеріальної допомоги найбільше в бюджеті Новодонецької громади заклали на виплати для військових, а також ветеранів війни до Дня захисників і захисниць України.