“Не ламайте, що працює”: правозахисники закликають залишити ВПО в повноваженнях Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. Ілюстративне фото: Humanitarian Hub

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На тлі відставки уряду 15 липня в медіа зʼявилися інформація про нібито передачу повноважень щодо формування та координації політики з питань переселенців від Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України до Міністерства з питань ветеранів України. Правозахисники закликають не робити цього. Чому — переповідаємо позицію далі.

Відповідну заяву опублікували на сайті Центру прав людини ZMINA.

Представники організацій, які опікуються захистом постраждалих від збройної агресії проти України, проти ідеї передати повноваження щодо переселенців та інших постраждалих до Мінветеранів. Нині їхніми справами опікується Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України

За словами правозахисників, таке рішення ігнорує негативний досвід 2019 року, коли питання ВПО та тимчасово окупованих територій уже об’єднували з Мінветеранів в одному міністерстві. Саме складність завдань, пов’язаних із подоланням наслідків війни, та потреба координації з усіма урядовими структурами свого часу стали причиною розділення міністерств і призначення на чолі Мінреінтеграції віцепрем’єр-міністра.

“Об’єднання в компетенції одного міністерства політик щодо двох найбільших груп населення, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, ветеранів і внутрішньо переміщених людей, — неминуче призведе до послаблення спроможності держави забезпечувати належний захист прав обох груп. Будь-яка реорганізація центральних органів виконавчої влади має насамперед оцінюватися за критеріями безперервності надання підтримки та ефективності захисту прав людини”, — йдеться у заяві.

На їхню думку, формування політики щодо ВПО та громадян, змушених покинути територію України через агресію Росії, має й надалі залишатися за Мінсоцполітики. Саме це відомство розробило Стратегію державної політики щодо переселенців до 2030 року, затвердило операційний план її реалізації на 2026–2028 роки, запустило платформу “Додому” для підтримки повернення та реінтеграції українців, а також очолює новостворену Координаційну раду з питань ВПО.

“Ми переконані, що у складі Кабміну має бути визначений єдиний уповноважений суб’єкт, відповідальний за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту та підтримки всіх людей, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України. Водночас працюючі механізми, зокрема формування та реалізація політик щодо внутрішнього переміщення та єдності, наразі мають залишатися в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України”, — резюмували правозахисники.

Нагадаємо, Михайло Федоров офіційно підтвердив, що залишає пост очільника Міністерства оборони після відставки уряду Юлії Свириденко. Він обійняв цю посаду 14 січня 2026 року.