Михайло Федоров. Ілюстративне фото: Мінцифри

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Михайло Федоров офіційно підтвердив, що залишає пост очільника Міністерства оборони після відставки уряду Юлії Свириденко. Він обійняв цю посаду 14 січня 2026 року.

Про це Михайло Федоров написав на своїй сторінці на Facebook.

У своїх соцмережах ексміністр підсумував, чого вдалося і не вдалося досягти в оборонному відомстві за час роботи його команди. За його словами, вдалося:

обмежити доступ російських підрозділів до Starlink, що знизило ефективність застосування дронів;

після призначення без затвердженого бюджету спрямувати кошти грошового забезпечення наприкінці року на закупівлю дронів середньої та великої дальності, FPV на оптоволоконному керуванні, засобів розвідки, наземних роботизованих комплексів і дронів-перехоплювачів; за чотири місяці закупити більше дронів, ніж за попередній рік;

запустити програму “Логістичний локдаун” з окремим фінансуванням, що у поєднанні із закупівлями та підтримкою підрозділів дало змогу порушити логістику російських військ і розпочати ізоляцію Криму;

продовжити фінансування програми “Лінія дронів”, яка забезпечує закупівлю дронів для Сил безпілотних систем;

запустити програму підтримки дроново-штурмових підрозділів;

запровадити 70-відсоткову передоплату за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет;

змінити систему закупівель, запустити перші тендери на закупівлю далекобійної артилерії та сотень тисяч дронів; за оцінками, це дає змогу заощадити державному бюджету мільярди доларів;

уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська через тендерні процедури;

інтегрувати Павла Лазаря в Повітряні Сили, впровадити процедуру розбору кожної масованої атаки (After Action Review); відсоток перехоплення дронів зріс з 83 до 91, крилатих ракет — з 47 до 87;

уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3;

запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад і корпусів: з липня бригади та корпуси отримують прогнозовані постачання дронів без ручного втручання;

запустити грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет;

розпочати трансформацію війська: запровадити контракти з визначеними строками служби та відстрочками, підвищену заробітну плату для піхоти та штурмовиків, відкрити ринок іноземного рекрутингу, запровадити нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину;

провести три засідання “Рамштайну”, за результатами яких партнери оголосили про 40 мільярдів доларів підтримки на цей рік без урахування коштів європейського кредиту;

запустити механізм використання європейського кредиту на воєнні пріоритети;

укласти контракт на закупівлю дешевих ракет для боротьби з реактивними “шахедами”;

провести тестування балістичної ракети, розробленої в зоні відповідальності Міноборони; змінити технічне завдання, підвищити точність і на 30 відсотків знизити вартість виробництва;

підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які здатні збивати літаки Су — носії керованих авіабомб;

спланувати та реалізувати разом із військовими операцію “Ашан”, що зупинила механізований наступ російських військ на пів року;

відкрити експорт у межах програми Drone Deal для залучення інвестицій у виробництво оборонно-промислового комплексу;

запустити Trophy Lab — можливість для партнерів вивчати трофейні російські воєнні розробки;

запустити Defense AI Center A1 для пришвидшення впровадження штучного інтелекту у військовій сфері.

Водночас відомству за цей термін не вдалося перевести абсолютно всі закупівлі на тендери, побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення та завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони “за стандартами НАТО та здорового глузду”.

“Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни”, — вважає Михайло Федоров.

За даними медіа, Володимир Зеленський не висуватиме Михайла Федорова на посаду міністра оборони в новому уряді через конфлікт того з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Натомість глава держави запропонує депутатам обрати очільником оборонного відомства Ігоря Клименка, який очолював Міністерство внутрішніх справ.

Сам Федоров заявив, що продовжить роботу задля перемоги над Росією. Втім, поки невідомо, на якій посаді.

“Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації”, — заявив ексміністр оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що нині Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік. Він запевнив, що згодом ця кількість збільшиться вдвічі.