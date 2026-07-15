Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік, буде вдвічі більше, — Зеленський

Українські БпЛА. Ілюстративне фото: 14 бригада оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина"

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Президент Володимир Зеленський заявив, що нині Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік. Він запевнив, що згодом ця кількість збільшиться вдвічі.

Про це глава держави заявив під час заходів до Дня Української Державності.

“Я пам’ятаю, як вперше публічно озвучив план держави — мільйон дронів на рік. І було багато скепсису всюди: і ззовні, і всередині. А зараз можемо констатувати — ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. І буде 20”, — сказав Зеленський.

Зазначимо, що вперше про плани виробництва мільйона дронів для українського війська президент заговорив під час пресконференції у грудні 2024-го. Того ж року він відзвітував: за державний кошт вже виготовили та відправили таку кількість безпілотників.

Також Володимир Зеленський заявляв, що українські виробники вийшли на потужності, які в перспективі дозволять випускати більше технологічної зброї, ніж виготовляє Росія. Україна планувала максимально збільшити всі типи військових спроможностей — зосередитися на виробництві вітчизняних дронів, наземних роботизованих комплексів, ракетної програми, засобів РЕБ та військової техніки.

Нині глава держави запевняє, що безпілотники виготовлятимуть спільно з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, впродовж травня-червня українські дронарі атакували логістику окупантів на ТОТ Донеччини щонайменше 79 разів.