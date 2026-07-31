Світлана Корбут. Фото: Facebook/Їх УБИЛА росія

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Світлану Корбут. Після початку відкритої війни жінка залишила рідне Білозерське й вирушила на Закарпаття, проте бути далеко від дому не змогла. У 2025 році їй довелося вдруге поїхати з міста, яке опинилося в зоні активних боїв, але російські ракети знайшли донеччанку і в евакуації.

Про Світлану Корбут розповіли на платформі памʼяті “Меморіал” і сторінці ініціативи “Їх УБИЛА росія”.

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Світлана Корбут народилася 22 травня 1957 року в Білозерському. Жінка виховувала двох синів і все життя працювала на шахті — розбирала гірські породи. У вільний час вона любила випікати й доглядати за квітами.

Після початку повномасштабного вторгнення уже пенсіонерка Світлана перебралася подалі від обстрілів на Закарпаття. Та згодом повернулася на Донеччину: вона дуже любила свій дім, грядки й клумби.

Та 2025 року, коли на території Білозерської громади розпочалися активні бойові дії, жінка евакуювалася вдруге. На цей раз Світлана перебралася до сімʼї молодшого сина в Київ.

“Вона допомагала нам доглядати сина, забирала його зі школи. Потім переїхала на квартиру, де колись жив її старший син”, — розповіла невістка жінки Олена.

Упродовж останніх трьох місяців Світлана жила на девʼятому поверсі будинку в житловому масиві Виноградар у Подільському районі столиці. Але в ніч на 6 липня 2026 року Росія атакувала місто. За словами невістки, через дві хвилини після оголошення тривоги ракета влучила у квартиру жінки — Світлана навіть не встигла спуститися в укриття.

Внаслідок тієї атаки в Києві загинули щонайменше 12 людей, і ще понад 50 дістали поранень.

Вічна памʼять.