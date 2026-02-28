Російський окупант, якого взяли у полон у Костянтинівці. Фото: 49 ОШБ “Карпатська Січ”. Колаж: Вільне Радіо

“15 лютого 2026 рік. ЗСУ тут немає, військовослужбовців. Слава Росії. Перемога буде за нами”, — з такими словами записав відео у Костянтинівці росіянин Євген Кокін. Уже наступного дня українські захисники взяли його в полон. Загарбник розповів, що командир змусив його піти на площу та записати це відео, запевняючи, що у Костянтинівці вже немає бійців ЗСУ.

Про полоненого розповіли в 49 окремому штурмовому батальйоні “Карпатська Січ”.

Загарбник служив у 3-му батальйоні 72-ї мотострілецької бригади армії Росії. Він заявив, що 15 лютого отримав наказ зняти відео про буцімто відсутність підрозділів ЗСУ у Костянтинівці.

“Я повинен пройти на площу і зняти відео, де нібито Костянтинівка майже наша. Коли я пішов, “пташок” було багато. Десь у п’ятиповерхівках тривала перестрілка, чув вибухи гранат. Я по рації сказав командуванню, що там стрілянина і мені доведеться проходити через це місце… Він відповів: “Кому ти потрібен? Іди, тебе ніхто не зачепить”. Я відмовлявся від цього завдання, сказав, що хочу жити і виховувати сина. Він наказав вийти з дому і йти на площу. Я зробив, як вони казали”, — пояснює Євген Кокін.

Наступного дня Євген уже був у полоні бійців ЗСУ.

“Ті, хто взяв мене в полон, поводилися нормально. Не били, не покалічили, годують, дають курити і пити. Я не чинив опору”, — додає окупант.

Українські військові наголосили: тим окупантам, які не чинять опору та здаються в полон, нічого не загрожує.

Нагадаємо, 25 лютого 2026 року окупанти використали тритонну авіабомбу — авіаудар підтопив місцевість. Вода дійшла до траси Дружківка-Костянтинівка. Остання стає основним відтинком боїв на південь від Краматорська.