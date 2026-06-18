Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Уряд Нідерландів зобов’язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на 500 млн євро. Половину цієї суми планують спрямувати через програму PURL.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Так, із загального обсягу фінансування 250 млн євро підуть на закупівлю дронів у нідерландських оборонних компаній. Ще 250 млн євро витратять у рамках ініціативи PURL, яка передбачає постачання Україні зброї американського виробництва.

Нове зобов’язання збільшує сукупний внесок Нідерландів у програму PURL до 1 млрд євро, підрахували в Reuters. У межах цієї ініціативи Україна отримує обладнання та ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для винищувачів F-16 й інших систем.

Окрім фінансових зобов’язань, Нідерланди та Україна також підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій.

Нагадаємо, українські військові завдали ударів дронами середньої дальності по низці обʼєктів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — місце скупчення окупантів поблизу Курахівської ТЕС. Також бійці атакували командний пункт та склад в інших загарбаних населених пунктах регіону.