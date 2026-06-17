Росіяни облаштувалися біля Курахівської ТЕЦ — їх атакували “мідл страйками”: де ще були ураження

Локації, по яких били "мідл страйками" на ТОТ Донеччини. Фото: з відео 7 корпусу ДШВ

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Українські військові завдали ударів дронами середньої дальності по низці обʼєктів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — місце скупчення окупантів поблизу Курахівської ТЕС. Також бійці атакували командний пункт та склад в інших загарбаних населених пунктах регіону.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Там розповіли, що їхні підрозділи продовжують нарощувати застосування ударних безпілотних систем, аби атакувати росіян в “оперативній глибині”. У фокусі бійців — військові обʼєкти, логістика та елементи управління поза безпосередньою лінією бойового зіткнення.

Зокрема, днями 147-ма окрема артилерійська бригада корпусу стала першою серед новостворених, яка застосувала ударні дрони-камікадзе середньої дальності. Ці “мідл страйки” відпрацювали по декількох цілях загарбників на ТОТ Донеччини:

склад боєкомплекту 110 мотострілецька бригада РФ на території ферми в ангарі — Старомихайлівка , західні околиці Донецька;

, західні околиці Донецька; командний пункт управління одного з батальйонів 51 загальновійськової армії РФ у приватному секторі — Селидове ;

; пункт накопичення росіян з 41 загальновійськової армії РФ у приміщенні біля Курахівської ТЕЦ — Курахове.

“Ураження цілей стало результатом детального аналізу даних, отриманих із різних джерел розвідки. Йдеться, зокрема, про повітряну, кіберрозвідку та аналіз захоплених документів”, — розповіли у корпусі.

Нагадаємо, бійці Сил безпілотних систем провели дронову операцію в тимчасово окупованому Маріуполі — вдарили по складу російських БпЛА. Ураження здійснили дронами вітчизняного виробництва.