Росіяни облаштувалися біля Курахівської ТЕЦ — їх атакували “мідл страйками”: де ще були ураження

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Українські військові завдали ударів дронами середньої дальності по низці обʼєктів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — місце скупчення окупантів поблизу Курахівської ТЕС. Також бійці атакували командний пункт та склад в інших загарбаних населених пунктах регіону.
Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.
Там розповіли, що їхні підрозділи продовжують нарощувати застосування ударних безпілотних систем, аби атакувати росіян в “оперативній глибині”. У фокусі бійців — військові обʼєкти, логістика та елементи управління поза безпосередньою лінією бойового зіткнення.
Зокрема, днями 147-ма окрема артилерійська бригада корпусу стала першою серед новостворених, яка застосувала ударні дрони-камікадзе середньої дальності. Ці “мідл страйки” відпрацювали по декількох цілях загарбників на ТОТ Донеччини:
“Ураження цілей стало результатом детального аналізу даних, отриманих із різних джерел розвідки. Йдеться, зокрема, про повітряну, кіберрозвідку та аналіз захоплених документів”, — розповіли у корпусі.
Нагадаємо, бійці Сил безпілотних систем провели дронову операцію в тимчасово окупованому Маріуполі — вдарили по складу російських БпЛА. Ураження здійснили дронами вітчизняного виробництва.