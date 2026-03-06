Слов'янська ТЕС. Ілюстративне фото: Екстрім ЛТД

Німеччина виділяє додаткове фінансування для протидії російським ударам по об’єктах енергетики в Україні. Йдеться про допомогу у розмірі 200 млн євро, яка призначена для зміцнення захисту критичної енергетичної інфраструктури від ударів російських військ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише DW.

Зазначені кошти, стверджує очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, спрямують на придбання розвідувальних дронів і розвиток системи цивільного захисту.

“Ці кошти призначені для подальшого зміцнення захисту України від бомбардувань Путіна”, — уточнив міністр.

Відповідаючи на питання про можливе відволікання уваги від війни в Україні через події в Ірані посадовець зазначив, що для Німеччини пріоритети залишаться незмінними.

“Для Німеччини агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, та пов’язана з цим загроза всім сусіднім державам залишаються питанням безпеки №1”, — підкреслив Йоганн Вадефуль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що відхід українських військових з Донбасу не приведе до закінчення війни. Він стверджує, що Росія нападе знову.