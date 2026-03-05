Вихід ЗСУ з Донбасу не приведе до закінчення війни, — Зеленський

Стела Донецької області. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відхід українських військових з Донбасу не приведе до закінчення війни. Він стверджує, що Росія нападе знову.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Rai Italia.

“Чомусь у світі дехто почав вважати правдою слова Путіна про те, що якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни. Попри всі слова, які раніше звучали від Росії, агресія тільки збільшилася, і ми просто не можемо довіряти російській стороні”, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна може спробувати домовитися про закінчення війни із сильними посередниками, але “умови повинні бути такими, щоб ми не вірили, не покладалися просто на слова Росії”.

“Ми повинні зрозуміти, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що Путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки. Факт — що він продовжить. Не факт, що він продовжить одразу. Йому потрібен час підготуватись, укомплектувати бригади, додаткові дивізії тощо. Для цього потрібен час. От у це я вірю: йому потрібен цей час. Але хто дає гарантію, що потім він не продовжить окупацію?”, — сказав він.

За словами глави держави, Путін розуміє, що відхід Сил оборони України з Донбасу, зокрема Донецької області, збереже до мільйона російських солдатів.

“Чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку контролюємо? Він не зміг на полі бою нічого зробити: немає сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ.

Путін розуміє, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів, залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити й дарувати такі подарунки?”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський відкинув можливість “обміну” незахоплених територій Донецької області на окуповані землі Сумщини та Харківщини. Президент також зазначав, що намагаючись захопити українські території, окупанти втрачають до 35 тисяч військових на місяць.