Зеленський відкинув вихід із Донецької області “в обмін” на окуповані землі інших регіонів

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість “обміну” незахоплених територій Донецької області на окуповані землі Сумщини та Харківщини.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, пише hromadske.

Зі слів глави держави, російським військам “дуже складно” утримувати прикордонні території, зокрема окуповані українські. Вони нібито розуміють, що “настане момент — і їх витіснять звідти”. Саме тому президент вчергове відкинув питання щодо виходу з Донеччини “в обмін” на загарбані землі Сумщини та Харківщини.

“Це не подарунок. А Донбас, схід нашої держави, — для них це ціль. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо”, — сказав Зеленський.

Ще у жовтні 2025-го видання Washington Post стверджувало, що очільник Кремля Путін нібито готовий відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей в обмін на контроль над усім Донецьким регіоном. Згодом президент США Дональд Трамп заперечив, що вимагав від Зеленського “віддати Росії весь Донбас” в обмін на мир.

Нагадаємо, низка українських громадських організацій закликала зняти з порядку денного тему схвалення “мирного договору” на референдумі. Вони вважають, що це може становити загрозу національним інтересам.