Українська громадськість закликає не виносити “мирний договір” на референдум: в чому вбачають загрозу

Низка українських громадських організацій закликала зняти з порядку денного тему схвалення “мирного договору” на референдумі. Вони вважають, що це може становити загрозу національним інтересам. Що саме турбує громадськість — пояснюємо далі.

Про заклик йдеться у відкритому зверненні, яке опублікувало “Детектор медіа”.

Громадські організації стверджують, що розмови про буцімто необхідність затвердження результатів можливого “мирного договору” через всеукраїнський референдум становлять особливу загрозу. За їхніми словами, схвалення міжнародних договорів належить до виключних повноважень Верховної Ради й не передбачає проведення референдуму.

У заяві зазначили, що єдиний випадок, коли Верховна Рада має призначати референдум, — це схвалення договору про зміну території України.

“Водночас ми не можемо допустити, що президент України чи уповноважені ним особи укладуть договір, який зазіхатиме на територіальну цілісність нашої держави і передбачатиме відмову від частини її суверенної території”, — йдеться у повідомлені.

Громадскість зауважила, що глава держави може призначати референдум за умови внесення змін до розділів І, III, XIII Основного Закону після схвалення 300 голосами в Раді або проголошувати референдум за народною ініціативою — після того, як громадяни зберуть 3 мільйони підписів під питанням, яке самі сформулюють.

“Особливої уваги заслуговує прогнозоване російське втручання в процес обговорення та вплив на голосування референдуму. Використовуючи простір відкритої суспільної дискусії та застосовуючи інструменти збройного шантажу, росіяни неминуче скористаються референдумом для ескалації конфронтації в українському суспільстві”, — кажуть ГО.

Вони закликали:

зняти з порядку денного тему схвалення “мирного договору” на референдумі;

не допускати погодження й підписання представниками України положень міжнародних угод, які суперечать Конституції і законам України, зокрема зобов’язань про проведення будь-яких референдумів.

“Для збереження демократії в Україні у повоєнний період насамперед держава має підготувати та після настання необхідних правових і безпекових умов провести вкрай складні і президентські, і парламентські, і місцеві вибори. Це, відповідно до Закону України “Про всеукраїнський референдум”, не можна поєднувати з проведенням референдуму”, — резюмували у заяві.

Раніше глава держави заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних в американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.

Зі слів президента Володимира Зеленського, українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не зможуть голосувати на референдумі щодо “територіальних питань”. Глава держави вважає, що “вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну”.

Тим часом запропонований США формат “вільної економічної зони” передбачає створення такої, зокрема, на частині Донецької області. Це, на думку, президента Зеленського, може врахувати погляди обох сторін — української й російської.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”. Це договір між США, Європою, Україною та Росією. Детальніше про його пункти ми розповідали в окремому матеріалі.