Дільниця для голосування. Ілюстративне фото: "Главком"

Зі слів президента Володимира Зеленського, українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не зможуть голосувати на референдумі щодо “територіальних питань”. Глава держави вважає, що “вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну”.

Про це президент України сказав під час спілкування з журналістами, пише “Суспільне. Новини”.

Зі слів глави держави, референдум щодо “територіальних питань” — варіант створення “вільної економічної зони” — можна провести лише за гарантій припинення вогню на 60 днів. Інакше він не вважатиметься легітимним.

“Нелегітимний референдум – це розкол держави всередині. Окрім того, що референдум – це, в принципі, виклик. Та референдум може бути об’єднавчий. Але під пострілами хто піде на референдум?”, — каже Зеленський.

Водночас президент заявив, що українці, які мешкають на окупованих територіях, не зможуть проголосувати на референдумі.

“Давайте чесно — вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну. Це просто неправильно, на мій погляд”, — додав Зеленський.

Раніше глава держави заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних в американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.

Тим часом запропонований США формат “вільної економічної зони” передбачає створення такої, зокрема, на частині Донецької області. Це, на думку, президента Зеленського, може врахувати погляди обох сторін — української й російської.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”. Це договір між США, Європою, Україною та Росією. Детальніше про його пункти ми розповідали в окремому матеріалі.