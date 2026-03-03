Росія втрачає до 35 тисяч військових в Україні на місяць, — Зеленський

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Президент Володимир Зеленський заявив, що війська країни-агресорки втрачають до 35 тисяч людей в боях проти України на місяць. Окупанти “програли свій зимовий наступ”, каже глава держави.

Про це він розповів у інтерв’ю Corriere Della Serra.

Президент зазначив: намагаючись захопити українські території, окупанти втрачають до 35 тисяч військових на місяць. Росія планує залучити ще 400 тисяч нових солдатів, однак їхні втрати “дорівнюють кількості нових мобілізованих”, стверджує Володимир Зеленський.

“Це гігантська цифра. Зараз Путін збирається мобілізувати нових солдатів, але його армія перестала рости, втрати дорівнюють кількості нових мобілізованих, вони […] близькі до кризи. Серйозні переговори почнуться, коли його армія почне скорочуватися”, — уточнив глава держави.

Він також заявив, що країна-агресорка “програла свій зимовий наступ”. Водночас Зеленський визнав, що Україна також стикається з нестачею військовослужбовців:

“Ми говоримо про це відкрито. Ось чому ми хочемо закінчити війну. А тим часом Путін програв свій зимовий наступ. Тепер росіяни спробують весняні наступи, але я думаю, що вони знову програють: багато солдатів загинуть даремно”, — сказав президент.