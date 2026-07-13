Український FPV-дрон. Ілюстративне фото: АрміяInform

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Німеччина виділить кошти на виробництво 50 тисяч ударних FPV-дронів Shrike для потреб Сил оборони України. Безпілотники виготовляє українська компанія SkyFall, а кошти на контракт становлять приблизно 90 мільйонів євро.

Про це з посиланням на власне джерело повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Дрони отримають американське програмне забезпечення від компанії Auterion, яке дає змогу автономно відстежувати та вражати рухомі цілі.

Масштаби угоди журналістам підтвердив генеральний директор Auterion Лоренц Маєр. За словами Маєра, частину безпілотників уже передали українському уряду, а решту — планують поставити до кінця року.

У Reuters зазначили, що ця угода стала одним із найбільших відомих випадків фінансування закупівлі дронів для України іноземним урядом. За даними медіа, дрони Shrike належать до відносно недорогих моделей і застосовуються на фронті з 2023 року.

Маєр також повідомив, що цього року Україна має отримати 100 тисяч безпілотників від різних виробників за кошти західних партнерів. Зокрема, 33 тисячі дронів уже передали за контрактом зі США, а Велика Британія раніше анонсувала постачання 150 тисяч безпілотників.

Нагадаємо, напередодні в Липні уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення трьох мільярдів крон (268 мільйонів євро) на посилення української системи ППО. Кошти підуть на закупівлю ракет для комплексів Patriot в США у межах програми PURL.