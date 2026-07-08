ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

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Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення трьох мільярдів крон (268 мільйонів євро) на посилення української системи ППО. Кошти підуть на закупівлю ракет для комплексів Patriot в США у межах програми PURL.

Про це повідомили в “Європейській правді”, посилаючись на уряд Норвегії.

Норвегія об’єднає зусилля з Данією, Німеччиною та Канадою для замовлення нової партії ракет безпосередньо з американського заводу-виробника в рамках PURL. Оскільки виробництво окремих типів ракет займає час, норвезька сторона розглядає альтернативний шлях — придбання вже наявних запасів у країн-партнерів, аби прискорити їх передачу Україні.

“Боротьба України за свою оборону – це наша боротьба за свою оборону. Україна щодня протистоїть російським атакам. Росія продовжує завдавати ударів по людях, українських містах та об’єктах енергопостачання. Україні вдається збивати більшість дронів і крилатих ракет, але їй потрібна потужніша оборона проти балістичних ракет”,

— зазначив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Крім прямої закупівлі озброєння, норвезький уряд передбачив фінансування для участі країни в спільній із європейськими партнерами розробці систем протиракетної оборони, ініційованій українською стороною.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала виплату першого траншу оборонної частини кредиту ЄС на 90 млрд євро — Україна вже отримала 3,9 млрд євро з запланованих шести мільярдів. Ці кошти підуть на закупівлю безпілотників українського виробництва.