Українські дрони. Ілюстративне фото: AFP

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Європейська комісія розпочала виплату першого траншу оборонної частини кредиту ЄС на 90 млрд євро — Україна вже отримала 3,9 млрд євро з запланованих шести мільярдів. Ці кошти підуть на закупівлю безпілотників українського виробництва.

Про це повідомляє “Європейська правда”, посилаючись на пресслужбу Єврокомісії.

Виплачена сума є частиною першого траншу обсягом близько 6 млрд євро в межах позики ЄС на 90 млрд євро, яка гарантована замороженими російськими активами.

“Європейська комісія розпочинає сьогодні виплату 3,9 млрд євро як перший платіж у межах першого траншу обсягом близько 6 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників – ключового потенціалу, що дозволяє Україні протистояти агресивній війні Росії”, — йдеться в заяві Єврокомісії.

Напередодні, 25 червня, Україна отримала перші кошти з цієї позики — 3,2 млрд. Їх спрямували на “посилення обороноздатності та соціальної стійкості” держави. Водночас новий транш має пряме цільове призначення — придбання дронів.

Джерела “Європейської правди” у ЄС пояснили затримку з виплатою тим, що Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, подані на підтримку цього запиту.

“Ці перевірки гарантують, що фінансова допомога використовується для закупівель, узгоджених з Комісією та державами-членами” — зазначили у Єврокомісії.

Там також зазначили, що решта коштів першого траншу надійде найближчими днями — до повного покриття суми відповідно до платіжних запитів України.

“Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників для посилення оборони України. І далі буде ще. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити своїх громадян, відстояти свій суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть з Україною стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру”, — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у квітні посли країн-членів Євросоюзу одноголосно письмово ухвалили внесення змін до Регламенту про багаторічний фінансовий план. Він лежить в основі позики на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро, а ще до 20-го пакета санкцій проти Росії.

Президент Зеленський тоді уточнив, що ці кошти витрачатимуть як на підготовку до наступної зими й фінансування соціальної сфери в Україні, так і на закупівлю озброєння.