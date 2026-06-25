ЄС та Україна. Ілюстративне фото: Pixabay

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Україна почала отримувати фінансування від ЄС у межах позики на 90 мільярдів євро: до держави вже надійшов перший транш на 3,2 млрд, а незабаром — прийдуть перші цільові кошти на виробництво дронів.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на Конференції з питань відновлення України у польському Ґданську, повідомили у “Європейській правді”.

“Найближчими днями ми почнемо виплату перших коштів з 6 млрд євро на виробництво дронів. Це — солідарність у дії”, — оголосила Урсула фон дер Ляєн.

Надходження коштів вже підтвердила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості”, — каже Юлія Свириденко.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що крім позики на 90 млрд євро, яка гарантована російськими замороженими активами, у ЄС діють інші формати підтримки України. За словами посадовиці, оголошений раніше Європейський флагманський фонд для реконструкції України вже готовий до роботи: він інвестуватиме кошти в найбільш стратегічні сектори української економіки, зокрема у відновлювальну енергетику та інфраструктуру для компаній, які швидко зростають та рухають українську економіку.

Фонд здатний мобілізувати до 500 млн євро вже цьогоріч із метою досягти 1 млрд євро надалі. Його підтримають ЄС, Польща, Франція, Німеччина та Італія.

Загальний обсяг допомоги ЄС Україні в економічному, фінансовому та військовому вимірі глава Єврокомісії оцінила приблизно у 200 млрд євро.

Нагадаємо, у квітні посли країн-членів Євросоюзу одноголосно письмово ухвалили внесення змін до Регламенту про багаторічний фінансовий план. Він лежить в основі позики на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро, а ще до 20-го пакета санкцій проти Росії.

Президент Зеленський тоді уточнив, що ці кошти витрачатимуть як на підготовку до наступної зими й фінансування соціальної сфери в Україні, так і на закупівлю озброєння.