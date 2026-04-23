ЄС та Україна. Ілюстративне фото: Pixabay

Посли країн-членів Євросоюзу одноголосно письмово ухвалили внесення змін до Регламенту про багаторічний фінансовий план. Він лежить в основі позики на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро, а ще до 20-го пакета санкцій проти Росії.

Про це пише видання “Суспільне. Новини”.

23 квітня Рада Європейського Союзу схвалила останній елемент, необхідний для позики Україні у 90 мільярдів євро. Його мають надати “якомога швидше”, аби забезпечити “життєво важливу” підтримку найнагальніших потреб бюджету країни, зазначив міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос.

“Сьогодні ми просунулися вперед в обох питаннях: розблокуванні кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро, забезпеченні фінансової та військової підтримки на 2026–2027 роки та прийнятті 20-го пакета санкцій проти Росії, зменшенні її можливостей вести війну. Європа твердо єдина та непохитно підтримує Україну”, — заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Тим часом президент Володимир Зеленський зауважив, що кошти з європейського пакета спрямують, зокрема, на виробництво та закупівлю зброї в партнерів, яку Україна ще не виробляє. Також частина грошей піде на підготовку до наступної зими — енергетики та критичної інфраструктури.

Для довідки: Зазначимо, що підконтрольна частина Донеччина — дотаційна та отримує фінансування з держбюджету України. Ймовірно, отриманий країною кредит на 90 мільярдів євро від ЄС вплине на область — додаткові кошти дозволять забезпечити фінансування потреб регіону.

“Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни”, — написав глава держави.

Нагадаємо, загальна потреба у фінансуванні “плану стійкості” Донецької області становить майже 2 млрд грн. Він передбачає захист понад трьох десятків об’єктів критичної інфраструктури від атак. Також введуть обладнання для розподіленої генерації, а ще залучать устаткування для резервного живлення.