Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Німеччина надасть додаткові 100 мільйонів євро для відновлення інфраструктури після російських атак. Ці кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини передасть кошти через німецький банк розвитку KfW. Так, до кінця 2025 року загальний внесок країни до Фонду сягне 550 мільйонів євро. Це найбільший донор ініціативи.

“Додаткові 100 мільйонів євро — це дуже суттєвий внесок. Завдяки цим коштам енергетичні компанії зможуть оперативно закупити необхідне обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів. Прозорість використання коштів залишається нашим пріоритетом у співпраці з партнерами”, — кажуть у міністерстві.

Федеральна міністерка економіки Катеріна Райхе заявила, що українська енергетика стала ще однією лінією фронту. Вона запевнила, що Німеччина не залишить українців сам на сам із цією проблемою.

“Наші додаткові 100 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України — це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей — ось у чому вся суть”, — сказала посадовиця.

Загалом з лютого 2022 року зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України складають понад 1,75 мільярда євро.

Нагадаємо, внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі станом на ранок 4 грудня на Донеччині знеструмлені понад 60 тисяч споживачів. Це найбільший показник по всій Україні.