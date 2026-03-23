Дрон STRILA. Ілюстративне фото: Ukraine Military Pages

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Німеччина профінансує та передасть 15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA підрозділам Національної гвардії України. Це безпілотники українського виробництва.

Про це пише видання “Суспільне. Новини” з посиланням на посольство Німеччини.

Там кажуть, що це частина підтримки Німеччини в нарощуванні виробництва дронів для української армії. Зокрема, в межах нещодавно підписаної угоди до Національної гвардії України поставлять сучасні дрони-перехоплювачі STRILA вітчизняного виробництва.

Крім того, у межах домовленостей Німеччина навчатиме підрозділи нацгвардійців, забезпечить логістику та подальший розвиток безпілотних систем. Точну суму підтримки не розголошують, однак зазначають, що вона “багатомільйонна”.

Відомо, що STRILA — це дрон-перехоплювач, спеціально створений для ураження швидких і маневрувальних повітряних цілей, включно з БпЛА типу Shahed. Його вже перевіряли в умовах реальних бойових дій.

Виробництво цих безпілотників планують розширити завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones. Зокрема, систему STRILA вироблятимуть в Україні, щоб оперативно задовольняти нагальні потреби ЗСУ, а також Сил безпеки та оборони, зазначають у посольстві.

