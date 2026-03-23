Українські військові уразили склад “шахедів” та серверну в окупованому Донецьку, а також інші об’єкти росіян

Ураження російських об'єктів на окупованій частині Донеччини. Скриншот із відео "Мадяра"

Ввечері 22 та в ніч на 23 березня українські безпілотні підрозділи атакували об’єкти інфраструктури російських загарбників в тимчасово окупованому Донецьку — склад ударних дронів і телекомунікаційний центр. Це не весь перелік об’єктів, які вдалося уразити силам оборони за окреслений період: цілі були розташовані як на окупованих територіях України, так і в Росії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним “Мадяр”.

Так, військові 9-го батальйону “Кайрос” 414-ї окремої бригади “Птахи Мадяра” знищили хаб-склад безпілотників типу “шахед” у Донецьку. Також у місті удару зазнала серверна магістральних телекомунікаційних операторів міста, на цьому об’єкті зосереджені вузлові волоконно-оптичні лінії зв’язку.

Крім двох донецьких об’єктів, підрозділ уразив ще п’ять цілей на Донеччині та Луганщині: зенітний ракетний комплекс “Тор-М1”, майстерню хімічних боєприпасів із хлорпікрином в Авдіївці, два склади матеріально-технічного забезпечення на Донеччині, а також потяг із пальним біля Станиці Луганської.

Останню ціль підрозділи 1-го оперативного центру Сил безпілотних систем уразили за ціленаведенням Служби безпеки України.

“Відʼємне заправлення на Станиці Луганській триває дотепер. Норм зайшли у потяг з паливом та у окремі паливні резервуари”, — повідомив Роберт Бровді.

Він зазначив, що, окрім цілей на окупованих територіях, підрозділи СБС у спільній операції з іншими силами атакували об’єкти на території Росії. Удари отримали нафтовий термінал “Транснефть — порт Приморськ” у Ленінградській області та нафтопереробний завод “Башнефть-Уфанефтехим” в Уфі.

Також українські оборонці знищили РЛС “Небо-У” поблизу російського Брянська.

Нагадаємо, війська країни-агресорки намагаються прорвати оборону одразу на кількох стратегічних напрямках фронту, зокрема Донеччини. Нині на відтинках розгортаються запеклі бої — з 17 по 20 березня окупанти провели понад 600 штурмів. За цей час вони втратили більш як 6 тисяч бійців.